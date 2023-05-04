شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث هاتفيًا مع جوتيريش جهود وقف التصعيد فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، فى اتصال هاتفى، اليوم الخميس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف فى السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان - خلال الاتصال، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - على استمرار بلاده في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة رعاياها.

كما استعرض الجانبان أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

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