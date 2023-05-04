شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى في بلدة حوارة، جنوب نابلس، بشمال الضفة الغربية.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن طواقم الجمعية تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص المعدني، و15 إصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

وأضاف جبريل أن طواقم الإسعاف نقلت طفلاً إلى مركز طوارئ ابن سينا في حوارة، نتيجة إصابته بالاختناق، كما جرى إخلاء منزل بسبب كثافة الغاز السام في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت، ظهر اليوم، المواطنة إيمان عودة (26 عامًا) برصاصة بمنطقة الصدر، قرب دوار عينابوس، وسط البلدة.

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