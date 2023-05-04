شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى الأردنى يرفع أسعار الفائدة 0.25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر البنك المركزى الأردنى، قرارا برفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك المركزى بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من الأحد القادم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأردن.

وفي بيان له؛ قال المركزى الأردني : رفع أسعار الفائدة يأتي في إطار متابعته الدقيقة لكافة المستجدات النقدية والمصرفية والاقتصادية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفى والمالى للأردن.

يذكران، قرر البنك المركزى الأوروبي اليوم رفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.25% على الإيداع، و3.75% على الإقراض، ليستمر في سياسة التشديد النقدي الهادفة إلى كبح التضخم.

وكشفت بيانات رسمية أوروبية، أمس الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم الرئيسى فى منطقة اليورو في أبريل بنسبة 7%، بعد أن انخفض إلى 6.9% في مارس، ليظل أعلى بكثير من المستويات المستهدفة من قبل البنك المركزى الأوروبى، وفقا للبيانات الأولية الصادرة أول أمس.

وبحسب بيان للبنك اليوم الخميس، فإنه سيستمر فى تشديد السياسة النقدية إلى مستويات كافية لإعادة التضخم، في الوقت المناسب إلى الهدف المتوسط الأجل البالغ 2%.

وأضاف البنك أنه سيواصل أيضا مراقبة البيانات الاقتصادية لتحديد المستوى المناسب للفائدة ومدة اتباع سياسة التشديد النقدي، وستكون معدلات التضخم أساسية ودينامياتها على رأس هذه البيانات.

يأتي ذلك بعد يوم من رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 5% - 5.25%، وسط مؤشرات على تراجع التضخم.

وارتفع الناتج المحلى الإجمالى فى منطقة اليورو بنسبة 1.3% فى الربع الأول، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وسط ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة.