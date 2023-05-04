شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يتوجه إلى لندن لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس، إلى لندن، لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، والملكة القرينة كاميلا، التى ستقام، بعد غد السبت.

وأدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.

ويتوجه عدد من روؤساء وملوك الدول الى المملكة المتحدة، اليوم الخميس، للمشاركة فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، التى تقام فى العاصمة البريطانية لندن.

حيث أفادت وكالة الأنباء البحرينية، بمغادرة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، البحرين متوجها إلى بريطانيا، تلبية لدعوة تلقاها من الملك تشارلز الثالث للمشاركة في مراسم تتويجه التي تقام في العاصمة البريطانية لندن. وأشارت وكالة الأنباء العمانية، أنه بناءً على تكليف من سلطان عمان السُّلطان هيثم بن طارق، يشارك ذي يزن بن هيثم آل سعيد في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكِ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ورئيس الكومنولث وحفل الاستقبال المصاحب له في العاصمة البريطانية لندن خلال اليومين المُقبلين.

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