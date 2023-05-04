شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤكد على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير دولة الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) نواف العنزى موقف الكويت الداعم للقضية الفلسطينية واصفا اياه "بالمبدئي والثابت".

وأكد السفير العنزي - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الأربعاء خلال مشاركته في اجتماع لجنة الاتصال حول فلسطين على مستوى كبار المسؤولين في بروكسل - أن دولة الكويت "لم تتوان عن واجبها في مد يد العون والمساعدة للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية لتمكينها من القيام بواجباتها نحو شعبها".

واضاف أن دولة الكويت قدمت تبرعا عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 21ر5 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) لضمان عدم إنقطاع الخدمات الحيوية التعليمية الصحية والإجتماعية التي تقدمها الوكالة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد على أهمية تقوية الاقتصاد والمؤسسات الفلسطينية بما في ذلك العمل على الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها والدفع قدما بعملية بناء الدولة الفلسطينية.

كما اكد إلتزام دولة الكويت بحل الدولتين والتوصل إلى سلام شامل ودائم وفق المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.