شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى فى بيان لها اليوم الخميس الجريمة المروعة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة نابلس، والتى أسفرت عن ثلاثة شهداء وجرح عشرات المواطنين الفلسطينيين، معتبرة ذلك امتدادا للعدوان الإسرائيلى المفتوح على الشعب الفلسطينى فى انتهاك صارخ للقانون الدولى الإنساني.

وحملت المنظمة، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار جرائمها التى من شأنها زيادة التوتر وعدم الاستقرار فى المنطقة، مطالبة الأطراف الدولية الفاعلة بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة فى جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ومحاسبة إسرائيل، قوة الاحتلال، على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.