شكرا لقرائتكم خبر عن 217 أمر اعتقال إدارى الشهر الماضى من الاحتلال الإسرائيلى ضد مواطنين فلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلى أصدرت 217 أمر اعتقال إدارى بحق أسرى فلسطينيين، خلال الشهر الماضى.
وقالت الهيئة - فى بيان اليوم الخميس - إن عدد الأوامر الإدارية الجديدة بلغ 92 أمرا، وتم تجديد 125 أمر اعتقال تم إصدارها سابقاً، مشيرة إلى أن مدد أوامر الاعتقال الإدارى تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
وأضافت، يتواجد داخل سجون الاحتلال ما يزيد على 1000 معتقل إداري، معظمهم موزعون ما بين سجون (عوفر، والنقب، ومجدو)، ومنهم أطفال ونساء وكبار بالسن.
وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال وإدارات السجون تتذرع بأن للمعتقلين الإداريين ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
من جانب أخر هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، مطعما لمواطن فلسطينى فى قرية الولجة شمال غرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت منطقة عين جويزة، وهدمت مطعما يعود للمواطن رشيد برغوث، بحجة عدم الترخيص.
يشار إلى أن قوات الاحتلال صعّدت من هجمتها الاستيطانية في قرية الولجة والمتمثلة بهدم وإخطار بوقف البناء لعدد من المنازل والمنشآت.
أما في نابلس شمال الضفة فشيع المواطنون، جثامين شهداء البلدة القديمة الثلاثة إلى مثواهم الأخير.
وانطلق موكب الشهداء من أمام مستشفى رفيديا بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، صوب دوار الشهداء وسط المدينة، حيث أدى المشيعون عليهم صلاة الجنازة، قبل نقل الشهيد حسن قطناني إلى مخيم عسكر، والشهيدان معاذ مصري إلى المقبرة الشرقية، وإبراهيم جبر إلى المقبرة الغربية، لمواراتهم الثرى.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت حارة الياسمينة في البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، واغتالت الشبان: مصري، وجبر، وقطناني.
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