شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: مجزرة نابلس لن تثنى شعبنا عن مواصلة نضاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكّدت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح"، اليوم الخميس، أنّ المجزرة التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس، لن تُثنى الشعب الفلسطينى عن مواصلة نضاله، مُحمّلة حكومة الاحتلال مسؤوليّة جرائمها وتداعياتها.

وأضافت الحركة - فى بيان صدر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة - أنّ دماء الشعب الفلسطينى لن تكون طوق نجاة لحكومة الاحتلال، التى لم يتبقَ لديها سوى الإرهاب والقتل كى ترأب صدع أزماتها الداخليّة، مُردفة أن الشعب الفلسطيني سيواصل كفاحه الوطنيّ حتى انتزاع حقوقه، وفى مقدمتها، حق إقامة دولته المستقلّة ذات السيادة وعاصمتها القدس. ونعت الحركة شهداء نابلس، داعية المجتمع الدولي إلى التدخُّل الفوريّ، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وعدم الاكتفاء بالإدانات الورقيّة تجاه الإرهاب الممنهج الذي يتعرّض له الفلسطينيون.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز