شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يهاجمون الرعاة الفلسطينيين جنوب الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم عدد من المستوطنين، اليوم الخميس، الرعاة الفلسطينيين وقتلوا وسرقوا عددا من الأغنام فى منطقة مسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن مجموعة مسلحة من مستوطنى "خافات ماعون" المقامة على أراضى المواطنين الفلسطينيين فى مسافر يطا، هاجموا الرعاة قرب منطقة "مغاير العبيد" ومنعوهم من الرعى، واعتدَوا بالضرب على الشاب عز شحادة مخامرة (19 عاما)، ما أدى إلى إصابته برضوض، مهددين الشاب بالقتل فى حال عودته إلى تلك المنطقة، كما طاردوا قطعان الماشية وقتلوا بالسكاكين رأسا من الأغنام وسرقوا أربعة أخرى.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز