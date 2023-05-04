اخبار الخليج

تسريب فيديو اباحي للراقصة جوهرة و مفاجأة يكشفها الشاب الذي ظهر معها ..شاهد قبل الحذف

0 نشر
0 تبليغ

فنون - كتب سعد محمود - انتشرت، اليوم الجمعة ، صور وفيديوهات فاضحة مسربة للراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ “جوهرة”.

تم تداول الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وأصبح اسم “جوهرة” ضمن الأكثر بحثا عبر Google كما بدأ البعض يبحث عن هوية الشاب الذي ظهر معها في الفيديو.

وفي مفاجأة جديدة، خرج الشاب الذي ظهر مع جوهرة في الفيديوهات عن صمته وظهر في بث مباشر عبر حسابه على انستغرام أوضح فيه أنه متزوج من جوهرة منذ فترة وأنهما لم يفعلا أي شيء مشين والصور والفيديوهات ما هي إلا لتخليد بعض الذكريات معا.

وكشف الشاب الذي، خالد أحمد، أن سبب تسريب هذه الفيديوهات هو سرقة هاتفه، مؤكدا أن مستقبله تدمر وأن والدته مرضت بسبب انتشار هذه الفيديوهات.

ويمتنع موقع الخليج 365 من نشر الفيديوهات احتراماً لمتابعينا الكرام
الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا