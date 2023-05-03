بدون خجل .. رهف القنون تشعل غرائز الشباب عارية داخل حوض الإستحمام وفي حالة سكر .. فشر سما المصري وصافيناز

فنون - ياسمين عبد العظيم - نشرت الهاربة السعودية رهف القنون صورة على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، مستخدمة خاصية “الأستوري” وهي في حوض الاستحمام وهي تحمل كأس نبيذ في يدها.

وظهر رهف القنون عارية تماماً ولا ترتدي اي ملابس وقالت معلقه بصحتكم وجود فرص جديده والمزيد من التحقيق الامنيات والانجازات والاشياء السعيده والبركات وحب الصحه والسفر والسعاده والمزيد من المال في عام 2023.

تعرضت رهف القنون لمزيد من التعليقات والانتقادات الواسعه كانت حاده ولاذعه جدا حتى ان بعضهم اكدوا انها كانت في حاله سكر الى حد كبير وان معظم حياتها سوف تكون هاك هذه ولا تتغير ابدا وان الاشياء التي لا تمثلها بالعكس من ذلك فانه مشوهون صورتها وتصور صوره مجتمعها التي تعيش فيه والعادات والتقاليد التي ولدت فيها رهف في القانون

ظهرت رهف القانون عارضه الازياء السعوديه فاجات متابعها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام بفيديو قصير لها وهي لا ترتدي اي ملابس باطلاع استعراضات فيها جسدها المثير للجدل حيث قالت اصبحت اشقر وليس اسود كما كنا في السابق او كما كان معروفا من قبل لنا.

وتعرضت رهف القنون العديد من الايذاء من قبل عشيقها السابق وهي تمر بفتره صعبه جدا لن تمر بها في حياتها من قبل سافرت رهف القانون اللي كندا واستقبله واستقبال حافل وبدات تقوم ببعض الفيديوهات الخارقه للحياه حيث قامت بمقطع فيديو هي وصديقاتها يقومون تقبيل بعضهم البعض وكشفت نجمه الموقع التواصل الاجتماعي السعوديه رهف القانون بشكل غير مباشر انظر النفسيه الذي تركتها العلاقه السابقه مع عشيقها واشارت رهف القنون انها مرت بفتره صعبه جدا للغايه.

واعلنه رهف القانون عن الفيديوهات التي سوف تقوم بعرضها والفيديوهات الاباحيه التي تم تسريبها من قبل المتابعين وعلقت الناس سوف تقوم بطرح الافلام الاباحيه قريبا جدا.

وقامت رحت القانون بتسريب صور لها من مواقع اباحي تتعامل معه من اجل المال ومن اجل الشهره عبر صفحتي الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي والظهرت فيه مرتديه بلوزه ذات الوان كثيره وهي تمشط شعرها وان اعلان الفيديوهات الاباحيه التي سوف تقوم بنشرها رهف القنون.