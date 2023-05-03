شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطيني بجروح وصفت بالخطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال تواجده في منطقة "عقبة حسنة" على المدخل ريف بيت لحم الغربي، جنوب الضفة الغربية.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، بأن إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في الحوض، وشظايا في الصدر والبطن، وصلت إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا، وتم إدخاله إلى غرف العمليات.