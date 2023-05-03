شكرا لقرائتكم خبر عن 6 يونيو القادم.. انتخابات مجلس الأمة الكويتى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء الكويتى على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فى 6 يونيو 2023 ورفعه إلى ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الصباح .

وقرر مجلس الوزراء الكويتي - في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد اليوم الاربعاء، فى قصر بيان - تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع مع اعتباره يوم راحة أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها لمراعاة المصلحة العامة.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أعلن في كلمة ألقاها في 17 من شهر إبريل الحالي ، نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، قرار حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية استنادا إلى المادة 107 من الدستور الكويتي والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

