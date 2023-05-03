شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزلا لأسير فلسطينى شمال غربى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، منزل عائلة الأسير يونس جلال هيلان "19 عامًا"، فى بلدة حجة شرق قلقيلية.

وذكرت مصادر بالمحافظة الواقعة شمال غرب الضفة، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وهدمت منزل عائلة الأسير يونس المكون من طابقين. وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت يونس في شهر أكتوبر من العام المنصرم، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن لمستوطن.

وفى وقت سابق، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، منزل عائلة الشهيد محمد صوف من قرية حارس، غرب سلفيت، بشمال غرب الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بنحو 50 آلية عسكرية، واعتدت على ذوي الشهيد صوف، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في 15 نوفمبر المنصرم، شمال غرب سلفيت.

وكان عدد من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل، بجنوب الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد شهود عيان بأن المواجهات اندلعت في منطقة عصيدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

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