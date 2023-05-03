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البنك الدولي يتوقع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الفلسطيني

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القاهرة - سامية سيد - توقع البنك الدولي، أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنحو 3% في 2023، بعد انتعاش بنسبة 4% في 2022 بعد جائحة ، وذلك بسبب التوترات مع إسرائيل والحرب في أوكرانيا.

 

وقال ستيفان إمبلاد، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "من أجل تحقيق رفع مستويات المعيشة، وتحسين استدامة حسابات المالية العامة، وخفض البطالة بطريقة هادفة، فإن كل ذلك يحتاج إلى تحقيق معدلات نمو أعلى بكثير".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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