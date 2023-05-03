شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يتوقع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع البنك الدولي، أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنحو 3% في 2023، بعد انتعاش بنسبة 4% في 2022 بعد جائحة كورونا، وذلك بسبب التوترات مع إسرائيل والحرب في أوكرانيا.