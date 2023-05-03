شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية كبيرة على أهداف إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية كبيرة قبل قليل، وأن صافرات الإنذار انطلقت في عدة مناطق في غلاف القطاع، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الروسية.