شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة في "جنين" للتنديد باغتيال الأسير الفلسطيني خضر عدنان بسجون الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك سكان محافظة "جنين" الفلسطينية، مساء الثلاثاء، في تظاهرة مُنددة باغتيال الشهيد الأسير خضر عدنان في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلقت المسيرة من مخيم جنين بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، وجابت شوارع المخيم والمدينة، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وصورا للشهيد عدنان، ورددوا الشعارات المنددة بجريمة اغتياله، والداعية إلى الوحدة الوطنية.



وطالب المشاركون، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والحركة الأسيرة خاصة.



وفي سياق متصل، انطلقت مسيرة مركبات من بلدة يعبد إلى منزل الشهيد خضر عدنان في بلدة عرابة جنوب جنين، حيث ألقيت عدة كلمات نددت بجريمة اغتياله داخل معتقلات الاحتلال، ودعت إلى رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية لكي يتمكن الشعب الفلسطيني من التصدي لعدوان الاحتلال المتواصل والاستهداف الممهنج للأسرى.