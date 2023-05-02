شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل، بجنوب الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد شهود عيان بأن المواجهات اندلعت في منطقة عصيدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.