شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 أطفال غرقا فى اليمن إثر سيول ناتجة عن هطول الأمطار بمحافظة شبوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي 4 أطفال مصرعهم غرقاً، الثلاثاء، في حفرة أحدثها تدفق السيول الناتجة عن هطول الأمطار في محافظة شبوة، جنوبي اليمن.

وقالت السلطة المحلية في محافظة شبوة في بيان تلقته "العين الإخبارية"، إن 4 أطفال سقطوا في حفرة تجمع مياه الأمطار في بلدة "الخشعة السفلى" بعزلة "المصينعة" في مديرية الصعيد إلى الجهة الغربية من المحافظة الساحلية.