شكرا لقرائتكم خبر عن وصول آخر رحلات الخطوط المغربية لإجلاء المغاربة وعدد من رعايا الدول من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى مطار محمد الخامس الدولى اليوم الثلاثاء، طائرة تابعة للخطوط الجوية المغربية، على متنها 125 شخصا، فى رحلة هى الرابعة من نوعها لتأمين إعادة المواطنين المغاربة المقيمين فى السودان، أو الذين تزامن وجودهم هناك فى ظل الظروف الداخلية الصعبة التى يمر بها السودان.

وبالإضافة إلى المواطنين المغاربة، يوجد بين العائدين مواطنون من عدد من الدول الإفريقية، منها السنغال، والجابون، والكونغو الديمقراطية، ومالي، وبوركينا فاسو؛ وذلك تجسيدا لسياسات المغرب التضامنية تجاه القارة الإفريقية. وبوصول هذه الطائرة، يكون الجسر الجوي الذي تم تسييره تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد بلغ مرحلته النهائية.. ويكون عدد المغاربة الذين استفادوا من تلك الرحلات 572 شخصا.

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