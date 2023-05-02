شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يؤكد أهمية تكاتف الجهود لوقف التدهور فى الأراضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم الثلاثاء، أهمية تكاتف الجهود لوقف التدهور الذى تشهده الأراضى الفلسطينية المحتلة، وإعادة إطلاق مفاوضات فاعلة ومنتجة، تعيد الثقة بجدوى العملية السياسية، وتضع المنطقة على طريق السلام العادل الذى يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد.

جاء لك خلال استقبال الصفدي لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي؛ حيث أكدا أهمية التعاون القائم بين الأردن والأمم المتحدة ومؤسساتها في العديد من الجوانب التنموية والإنسانية، وخصوصاً في جهود توفير العيش الكريم للاجئين. وبحث الصفدي وكوروشيا - وفقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية - قضايا إقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية. وأوضح الصفدي لرئيس الجمعية العامة العقبات والتحديات التي تواجه إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.. كما أطلعه على نتائج اجتماع عمّان التشاوري حول الأزمة السورية الذي عقد يوم أمس، وأطلق مساراً سياسياً جديداً بقيادة عربية لحل الأزمة ومعالجة جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.

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