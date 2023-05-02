شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر للمرة الثالثة على التوالي..أبوظبي أذكى مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حصلت أبوظبي على المركز الأول بين أذكى المدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 للمرة الثالثة على التوالي وفق مؤشر IMD المدن الذكية للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، بالتعاون مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم.

واحتلت أبوظبي المرتبة الـ 13 عالميا بين 141 مدينة شملها التصنيف العالمي، متجاوزةً عدة عواصم عالمية، وفقًا للدراسة السنوية للمعهد العالمي عن المدن الذكية وتطورها، بعد استطلاع رأي شمل 120 مقيمًا في 118 مدينة حول العالم.

وركز الاستطلاع على محوري البنية التحتية الحالية، والخدمات الرقمية المتوفرة للسكان، واعتمد على متغيرات إدراك السكان وتفاعلهم مع الجهود الحكومية في مدنهم، في 5 مجالات رئيسية هي الصحة، والسلامة، وإمكانية التنقل، والأنشطة، وافرص العمل والنظام التعليمي، والحوكمة.

وقال رئيس دائرة البلديات والنقل محمد علي الشرفا، إن "ريادة أبوظبي في هذا المجال تترجم رؤية القيادة الرشيدة والتزامها بدعم مسيرة التحول الرقمي وتوظيفها لخدمة المجتمع وتعزيز رفاهيته وجودة حياته، فمن خلال توظيف تقنيات الجيل القادم مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء، وتطوير مبادرات المدن الذكية في مختلف القطاعات المجتمعية والخدمية والاقتصادية، بما في ذلك النقل العام والنقل الذكي تمكنت العاصمة أبوظبي من تكريس مكانتها مدينة ذكية ومستدامة، وواحدة من أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل والزيارة".