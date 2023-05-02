شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تبحث دعم روسيا لها للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أبشر عمر جامع الإثنين مع السفير الروسي لدى البلاد ميخائيل جولوفانوف، سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات الدبلوماسية الدولية والأمن.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - عددًا من القضايا، من بينها تنافس الصومال على المقعد غير الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودعم روسيا للصومال، وحظر السلاح المفروض على الصومال، وتخفيف عبء الديون، حيث تعد روسيا إحدى الدول التي لديها ديون على الصومال.

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