خروج مطار حلب عن الخدمة جراء عدوان إسرائيلي أدى لاستشهاد عسكري وجرح 7 أشخاص

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر عسكري لصحيفة "الوطن" السورية، أن الجيش الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط المدينة.

وقال المصدر:"حوالي الساعة 10:35 من يوم 1/ 5 / 2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط حلب".

وأضاف: "أسفر العدوان عن استشهاد عسكري وإصابة سبعة بجروح بينهم اثنان مدنيان، ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".