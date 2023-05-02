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خروج مطار حلب عن الخدمة جراء عدوان إسرائيلي أدى لاستشهاد عسكري وجرح 7 أشخاص

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القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر عسكري لصحيفة "الوطن" السورية، أن الجيش الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط المدينة.

وقال المصدر:"حوالي الساعة 10:35 من يوم 1/ 5 / 2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط حلب".

وأضاف: "أسفر العدوان عن استشهاد عسكري وإصابة سبعة بجروح بينهم اثنان مدنيان، ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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