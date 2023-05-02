شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الجزائرى يشرف على تمرين تكتيكى بالذخيرة الحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشرف رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الخامسة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، الإثنين، إن التمرين نفذته وحدات اللواء السابع المدرع مدعمة بوحدات من القوات البرية، الجوية ووحدات للإسناد التقني بالميدان الخامس للرمي والمناورات بأمدوكال بالناحية العسكرية الخامسة.

كما أشار البيان إلى أن الفريق أول السعيد شنقريحة أسدى للوحدات المشاركة في هذا التمرين جملة من التعليمات والتوجيهات تصب في مجملها في ضرورة التقييم الموضوعي لنتائج هذا التمرين من أجل تحقيق النتائج المنشودة.