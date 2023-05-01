شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عشرات الفلسطينيين إثر مواجهات مع الاحتلال فى مخيم العروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم "العروب" شمال محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المُحتلة.



وقال شهود عيان إن المواجهات اندلعت بين المواطنين العزل وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام والرصاص الحي صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة شاب (20 عامًا) بالرصاص الحي في قدمه، ونقل لتلقي العلاج في احد مستشفيات المدينة، كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام وعولجوا ميدانيًا.



ومُخيم "العروب" وبلدة "بيت أمر" من أكثر المناطق اضطرابًا في مُحافظة "الخليل"، إذ تقع اشتباكات بين السكان وقوات الاحتلال بشكل متكرر تسفر في بعض الأحيان عن ارتقاء شهداء.