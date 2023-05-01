شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية تحبط محاولتي تهريب كميات من المواد المخدرة فى جازان وجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت السلطات الأمنية السعودية، محاولتي تهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر وأقراص مادة الامفيتامين المخدرة في جازان وجدة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن السلطات السعودية تمكنت خلال عملية أمنية مشتركة من إحباط محاولة تهريب (428.8) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، و(128) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر في محافظة جزيرة فرسان كانت معدّة للنقل والترويج في مدينة جيزان بمنطقة جازان، مشيرة إلى أنه تم القبض على 6 متهمين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.



كما تمكنت السلطات السعودية من إحباط محاولة تهريب (5,280,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر داخل شحنة أحجار ومستلزمات بناء عبر ميناء جدة الإسلامي بمحافظة جدة، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض ومحافظة جدة، وهم (6) أشخاص، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.