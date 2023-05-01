شكرا لقرائتكم خبر عن المساعدات الأردنية تصل "بورتسودان".. ونقابة أطباء الخرطوم: نطالب بممرات آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة أطباء السودان وصول أول شحنة مساعدات إنسانية منذ بداية الأزمة إلى مطار بورتسودان قادمة من الأردن، تحتوي الشحنة البالغة 8 أطنان، على معدات جراحية، لدعم مستشفيات السودان ودعم متطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني.

ونشرت الأطباء السودانية على صفحتها الرسمية على فيس بوك، "تشمل الشحنة الطبية مواد تضميد ولوازم خياطة الجروح وغيرها من المواد الجراحية وتحتاج فرق الصليب الأحمر إلى أن يمنحها طرفي النزاع ضمانات بمرور أمن لمناطق الاشتباكات العسكرية في الخرطوم وغيرها من المدن، و سترسل اللجنة الدولية طائرة ثانية تحمل مواد طبية إضافية وموظفين في مجال الطوارئ، حسب ما ذكرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وقالت نقابة الأطباء السودانية، نثمن هذا الجهد من الصليب الأحمر، ونطالب المنظمات الإنسانية الأخرى بالمساعدة لإنقاذ الوضع الكارثي في السودان، ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على طرفي الصراع لخلق ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية.