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الخارجية العراقية: إجلاء 19 عراقيًا من السودان إلى السعودية

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، إجلاء 19 عراقيا من السودان إلى السعودية.

وقال المُتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" إنه تم إجلاء (19) مواطنا عراقيّا من السودان إلى مدينة جدة، تمهيداً لمغادرتهم إلى العراق.

وأضاف: "نُقدر ونُثمن الجُهُود الإنسانيَّة المبذولة من الجهات السعودية المُختصة في تسهيل إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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