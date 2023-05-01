شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أضرار خطيرة تصيب الجسم عند تناول السكر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية من أضرار خطيرة تصيب جسم الإنسان عند تناول السكر أو الإفراط فيه، موضحة طبيعة تركيبته ومنتجاته الأشهر.

وقالت الوزارة المصرية إن السكر هو أحد أشكال الكربوهيدرات التي تحتوي على السكريات الأحادية، وهي توجد بشكل مكثف في الحلويات والمشروبات الغازية، وهذه السكريات لا تحتوي على أي فيتامينات أو معادن مهمة يحتاجها الجسم.



وكشفت عن أنه عند تناول السكر يوميا تحدث تغييرات خطيرة في جسم الإنسان، حيث يؤدي ذلك لإصابته بالعديد من الأمراض.

وشرحت: "تناول السكر كل يوم يعمل على الإصابة بأمراض كثيرة كالسمنة وتسوس الأسنان والتليف الكبدي، فضلا عن الشعور بالجوع المستمر".

وتابعت: "أيضا يصاب الشخص بالشيخوخة المبكرة، حيث إن زيادة مستويات السكر في الدم يؤدي إلى حدوث اضطرابات في عمليات التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى موت الخلايا داخل الجسم بسرعة".

وشددت وزارة الصحة على ضرورة عدم الإسراف في تناول السكر، قائلة: "لا بد من عدم الإكثار في أكل السكر والاعتدال في دخوله للجسم حتى لا يصاب الشخص بالعديد من الأمراض المختلفة".

ونصحت المواطنين بضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي مناسب للجسم للتمتع بصحة جيدة، مشيرة إلى أن ممارسة الرياضة تعمل على الحفاظ على صحة الجسم واكتساب مزاج جيد.