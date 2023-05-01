شكرا لقرائتكم خبر عن نيودلهى تعلن إجلاء قرابة 3 آلاف هندى من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الشئون الخارجية الهندية أنه تم إجلاء قرابة 3 آلاف هندي من السودان، حرصاً على سلامتهم من الأحداث هناك.

وقال المتحدث باسم الوزارة أريندام باجتشى - في تدوينة على موقع "تويتر" - "إن حوالى 3 آلاف شخص هندي غادروا السودان حتى الآن في إطار العملية (كافيري) التي تنظمها الحكومة الهندية لإنقاذ الرعايا الهنود الذين تقطعت بهم السبل في السودان إثر الأحداث التي وقعت هناك خلال الفترة الأخيرة". وأضاف: "أن كبار السن من رعايانا حظوا بالاحترام أثناء عملية إجلائهم من السودان.. وإن عملية الإجلاء ما زالت جارية، وتم تنظيم تاسع رحلة جوية لنقل 186 راكبا في رحلات جوية متتالية".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز