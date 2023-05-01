شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الإمارات: نحرص على دعم الحلول الرامية لإنهاء الأزمة بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حرص بلاده على دعم جميع الحلول والمبادرات السياسية السلمية الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة فى السودان، بما يسهم فى تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه ، مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى جمهورية السودان، حيث تم بحث علاقات التعاون بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة السودانية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وشدد الشيخ منصور بن زايد على ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمى وإعلاء مصالح السودان العليا والحفاظ على أمنه واستقراره.

كما أعرب عن شكره وتقديره للتسهيلات التى توفرت لعملية إجلاء رعايا دولة الإمارات والعديد من دول العالم الشقيقة والصديقة من السودان.

ومن جانبه، أعرب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن تقديره لمواقف دولة الإمارات الأصيلة تجاه أشقائها فى مختلف الظروف، وحرصها على استقرار السودان وأمنه وسلمه، مؤكداً الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك لما يخدم مصالح البلدين.