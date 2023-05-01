شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يستضيف مؤتمرا حول التضامن الإنسانى العربى بحضور مفكرين مصريين وعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف العاصمة اللبنانية بيروت اليوم ولمدة ثلاثة أيام مؤتمرا بعنوان "مجتمع المخاطر والتضامن الإنسانى العربى" بحضور مفكرين وخبراء من مختلف الدول العربية من بينهم القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ووزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب والنائب محمود القط عضوي مجلس الشيوخ.

ويتناول المؤتمر جلسة بعنوان "التحولات الثقافية في المجتمع العربي" ويشارك فيها حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق والدكتور عبد الناصر صلح أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة القديس يوسف بلبنان.

وتتضمن الجلسات نقاشات بعنوان "قضايا الشباب والحوار بين الأجيال" و"التداعيات الاقتصادية وتأثيرها على وحدة المجتمع" و"المخاطر التي تواجه المجتمع العربي".

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