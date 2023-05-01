شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى بمخيم العروب شمال الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحى والعشرات بالاختناق بالغاز السام، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، بجنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن المواجهات تركزت على مدخل المخيم، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحى وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص فى قدمه، والعشرات بالاختناق.

يذكرأن، حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مدرسة ثانوية فى مدينة "بيت لحم" الواقعة في جنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن عددًا من الطلبة بمدرسة "تقوع" أصيبوا بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام، الذى أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب المدرسة، بعد محاصرتها.

وأوضح مدير التربية والتعليم فى بيت لحم بسام جبر - فى تصريح صحفى - أن قوات الاحتلال حاصرت المدرسة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت؛ ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق بين الطلبة.

وتتعرض مدارس بلدة "تقوع" لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين، تتمثل بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والاعتداء على الطلبة وملاحقتهم واعتقالهم.