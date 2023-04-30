شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان الربيع فى الموصل شمالى العراق بعد انقطاع 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات مهرجان الربيع في مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق، الأحد، بعد انقطاع دام 20 عاما، بحضور حكومى وشعبى واسع.

أكدت قناة "الإخبارية" العراقية أن فعاليات المهرجان حضرها رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي وعدد كبير من المسؤولين، حيث انطلقت الفعاليات تحت عنوان "نينوى ربيع دائم.. وإعمار وسلام".

وقال رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، في كلمته خلال المهرجان، "لن ندخر جهدا بإضافة تخصيصات مالية في الموازنة لإعادة الحياة وإعادة نينوى إلى ربيعها الدائم وإعادة استقرارها".

من جانبه، أشار وزير الدفاع العراقى ثابت العباسي إلى تأكيد رئيس الوزراء على تطبيق المنهاج الحكومي من خلال حكومة تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيدا بدور الأجهزة الأمنية بفرض الاستقرار في المحافظة.

وبدوره، أشاد وزير الثقافة العراقى أحمد فكاك البدراني بدور الأجهزة الأمنية في عودة الاستقرار إلى المحافظة، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت عملا متواصلا من أجل إعادة تنظيم مهرجان الربيع مرة أخرى إلى مدينة الموصل.

وأكد محافظ نينوى نجم الجبوري أن المحافظة تحررت بفضل الدماء التي سالت من البصرة إلى الموصل ، مشيرا إلى أن المحافظة نفضت غبار تنظيم "داعش" الإرهابي وبدأت بثورة الإعمار.

ويتضمن المهرجان، الذي يستمر يومين، فعاليات ونشاطات تعبر عن ثقافة سكان الموصل، كما يضم المهرجان معارض الزهور والكتب والأسواق الشعبية والأعمال الفنية المسرحية والموسيقية، بالإضافة الى الفنون الرياضية.

وخصصت محافظة نينوى ثلاثة مواقع لإقامة فعاليات مهرجان الربيع: الأول في منصة الاحتفالات، والثاني في جامعة الموصل إلى جانب الموصل الأيسر، والثالث في متنزه باب الطوب في قلب الموصل القديمة.