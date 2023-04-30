شكرا لقرائتكم خبر عن "الرئاسى الليبى" يؤكد ضرورة استعادة وحدة الليبيين من أجل بناء دولة ديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، الأحد، ضرورة استعادة وحدة الليبيين، من أجل بناء دولة ديمقراطية، وإنهاء المراحل السياسية الانتقالية وتجديد الشرعية للمؤسسات.

وقال المنفى - فى كلمته تزامنا مع إحياء ليبيا الذكرى (108) لمعركة القرضابية، التى تعتبر معركة فاصلة فى تاريخ الجهاد الليبى ضد الاحتلال الإيطالي- "تمر الذكرى الثامنة بعد المائة لمعركة القرضابية التى سطر فيها الليبيون ملاحم البطولة والشرف، وتوحدت فيها رايات الجهاد الوطنى شرقًا وغربًا وجنوبًا دفاعًا عن تراب الوطن"، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.

وأضاف أنه "لابد من إعادة بناء دولتنا الديمقراطية المدنية لإنهاء المراحل السياسية الانتقالية، وتجديد الشرعية للمؤسسات وصولًا ببلادنا وشعبنا إلى بر الأمان".