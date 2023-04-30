شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية العراقية: إجلاء 8 مواطنين عراقييّن من السودان إلى جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، إجلاء 8 مواطنين عراقييّن من السودان إلى جدة، وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان له "إن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق مع السلطات السعوديَّة".

يذكر أن وزارة الخارجية العراقية، أعلنت في وقت سابق عن إجلاء العديد من المواطنين العراقيين في السودان بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بسبب الأحداث الدامية التي تشهدها عدد من المدن السودانية.