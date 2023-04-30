مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أراضي الفلسطينيين جنوب الخليل

القاهرة - سامية سيد - ونقلت وكالة وفا عن منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور قوله: إن مستوطنين اقتحموا الأراضي الزراعية في تجمع الزويدين ومنطقة الشومرة في مسافر يطا، واتلفوا محاصيل القمح والشعير فيها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق اليوم بلدتي سلواد شرق رام الله وتقوع جنوب شرق بيت لحم، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام.