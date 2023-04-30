شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إغاثية متنوعة فى 4 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2151 سلة غذائية في مدينة سلقين بمحافظة إدلب في سوريا، حيث استفادت منها 2151 أسرة من متضرري الزلزال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" السبت أن ذلك يأتي في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

وفي سياق متصل، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة ببنين بمحافظة عكار بالجمهورية اللبنانية، حيث جرى خلال شهر مارس الماضي استقبال 1776 مريضًا في مركز عكار - ببنين للرعاية الصحية قُدمت لهم 3 آلاف 735 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية.

وفي على صعيد متصل، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحيران وحرض وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة اليمنية، حيث جرى خلال المدة من 5 حتى 11 أبريل 2023 في محافظة حجة ضخ 721 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 8 ملايين و139 ألف لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 48 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إغاثية متنوعة في منطقة شمس الدين شوهين التابعة لولاية خاتلون في جمهورية طاجيكستان، استفاد منها 250 فرداً من الفئات الأشد احتياجاً، وذلك ضمن مشروع تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في طاجيكستان للعام 2023.