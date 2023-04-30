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ارتفاع عائدات السياحة التونسية بنسبة 60.3%

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عائدات السياحة التونسية بنسبة 60.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، نقلاً عن بيان للبنك المركزي التونسي، بأن عائدات السياحة في البلاد قفزت ‭‭60.3‬‬%، لتصل إلى 1.18 مليار دينار (389 مليون دولار) حتى 20 أبريل 2023.


وأضاف البيان أن تحويلات العاملين ارتفعت 7.3% إلى 2.339 مليار دينار، مقابل 2.093 مليار دينار في 20 أبريل 2022.

وذكر أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي تراجع إلى 22.1 مليار دينار حتى 28 أبريل، مقابل قرابة 24.1 مليار دينار

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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