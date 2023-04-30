شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يؤكد ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسى للقضية الفلسطينية يمهد الطريق لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردنى، اليوم /السبت/، لوفد من أعضاء الكونجرس الأمريكى برئاسة رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفن مكارثى.



وتناول اللقاء، الذى حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد الأردنى، الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وآليات تعزيزهما فى مختلف المجالات.



وثمن الملك عبدالله الثانى دعم الولايات المتحدة والكونجرس الأمريكى للمملكة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون ومواصلة التنسيق فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وتطرق اللقاء إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومساعى التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة والعالم.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأمريكى فى عمان، هنرى ووستر.