شكرا لقرائتكم خبر عن 22 يومًا على حصار الاحتلال الإسرائيلي ضد "الأغوار الشمالية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ22 على التوالي، تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في "الأغوار الشمالية".

وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري على مفرق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى، والجنوبية والشمالية.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الاحتلال على الحاجز أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها بشكل دقيق، ودققوا في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة وصولهم إلى أماكن عملهم ومزارعهم.

وتفرض سلطات الاحتلال، منذ 22 يومًا، حصارًا على مناطق الأغوار، وتغلق غالبية الطرق المؤدية إلى التجمعات والأراضي الزراعية، إضافة إلى تشديد الإجراءات العسكرية على حاجزي الحمرا وتياسير، وإعاقة حركة مرور المواطنين والمزارعين.

ويعيق إغلاق هذه الطرق سير الحياة اليومية للمواطنين الذين يسلكونها بشكل أساسي، كما تعد هذه الطرق ممرات حيوية للمزارعين للوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى كونها ممرات أساسية لإيصال المنتجات الزراعية وتسويقها خارج المنطقة.