شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائبا أول لحاكم إمارة دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نائب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (21) لسنة 2023، بتعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أول لحاكم إمارة دبي.

ووفق لصحيفة البيان، فإنه تم تعيين الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً لحاكم الإمارة، على أن يمارس كلٌ منهما الصلاحيات التي يعهد بها إليه من قبل صاحب السمو الحاكم.