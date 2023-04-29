شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدين هجوما إرهابيا استهدف وحدة عسكرية شرقى بوركينافاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الجزائر، وبشدة، الهجوم الإرهابى "الجبان"، الذى استهدف أمس الخميس، وحدة عسكرية تابعة للجيش بمدينة "أوقارو" شرقى بوركينافاسو.

وأكدت الجزائر، فى بيان صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم /الجمعة/، عزمها الراسخ على محاربة آفة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.



وبحسب البيان، دعت الجزائر المجتمع الدولى إلى توحيد جهوده بشكل أكثر فعالية من أجل مكافحة هذه الظاهرة المقيتة التى تعيق تحقيق السلم والتنمية في ربوع منطقة الساحل والقارة الأفريقية.



وتقدمت الجزائر، في البيان، بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وأعربت عن تضامنها الكامل مع بوركينافاسو شعبا وحكومة في هذه الظروف العصيبة.