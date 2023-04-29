شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 مدنيين سوريين جراء اعتداء جوي إسرائيلي استهدف محيط حمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم بصواريخ إسرائيلية استهدف نقاطا في محيط مدينة حمص، وأسقطت بعضها، وأصيب ثلاثة مدنيين ووقعت أضرار مادية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت، عن مصدر عسكري قوله:"إن القوات الإسرائيلية نفذت، فجر اليوم، عدوانا جويا بعدد من الصواريخ مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري للصواريخ وأسقطت بعضها، مشيرا إلى إصابة ثلاثة مدنيين واشتعال محطة غاز واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات".