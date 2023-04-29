شكرا لقرائتكم خبر عن العرب قادمون.. الشيخ محمد بن راشد يعلق على الإنجاز التاريخى للرائد سلطان النيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على أول مهمة للسير في الفضاء الخارجي.

وعلى حسابه في "تويتر" قال الشيخ محمد بن راشد: "بعد 3 سنوات من التدريب المكثف رأينا سلطان النيادي في أول مهمة للسير في الفضاء الخارجي.. وتنفيذ مهمات لتركيب أجزاء جديدة وإجراء صيانة في محطة الفضاء الدولية.. أول إماراتي.. أول عربي.. أول مسلم.. يسير فى الفضاء الخارجي.. فخورين بذلك".

وأضاف: "يقولون بأن ثلثي نجوم السماء تحمل أسماءً عربية.. العرب قادرون.. العرب قادمون.. العرب مبدعون إذا قررنا التركيز على العلم.. والاستثمار فى الشباب.. والابتعاد عن الخلافات".

وأظهر مقطع فيديو رائد الفضاء سلطان النيادى وهو يخطو كأول مواطن عربي في الفضاء الخارجي، ما يعتبر إنجازا إماراتيا عربيا تاريخيا.