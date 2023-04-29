شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيرانى يزور حدود لبنان مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وزير الخارجية الإيرانى حسين أمير عبد اللهيان، الجمعة، الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وذلك على هامش زيارة يجيرها إلى لبنان وكانت بدأت يوم أمس.

وخلال كلمة عقب زيارته إلى بلدة مارون الراس، أكد عبد اللهيان أن "المقاومة اللبنانية والفلسطينية في أفضل حالاتهما في حين أن الكيان الإسرائيلي في أسوأ حالاته ويعاني من أزمات متراكمة سياسية واجتماعية وأمنية"، معتبرا أن "التطورات الايجابية في المنطقة ستؤدي إلى عزل وانهيار الكيان الإسرائيلي.

وجدد موقف إيران "الثابت في دعم المقاومة اللبنانية في مواجهة إسرائيل، فإيران كانت صديق الأيام الصعبة للبنان وستبقى إلى جانبه في الرخاء أيضا"، لافتا إلى أن "المقاومة اللبنانية أثبتت أن الصهاينة لا تفهم إلا لغة القوة".

وأضاف: "الحل السياسي الإيراني يكمن في إجراء استفتاء ديمقراطي بين جميع الفلسطينيين يشمل كل السكان بمختلف الطوائف المسيحية واليهودية والمسلمة".

كما غرس عبد اللهيان شجرة زيتون وسط حديقة طهران ووضع إكليلا من الزهور على نصب قائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني.