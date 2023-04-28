شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية: أصوات إطلاق الرصاص فى باردو ناتجة عن تدريبات أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية فى تصريح لشبكة موزاييك اليوم الجمعة، أنّ صوت إطلاق الرصاص الذى سُمع اليوم هو ناتج عن تدريبات داخل ثكنة أمنية بباردو.

وطمأن بوزغاية المواطنين الذى نشروا عديد التدوينات المطالبة بتوضيح حقيقة الأصوات التى سمعت، بأنه لا يوجد ما يدعو للقلق.