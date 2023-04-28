شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية: أصوات إطلاق الرصاص فى باردو ناتجة عن تدريبات أمنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أوضح رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية فى تصريح لشبكة موزاييك اليوم الجمعة، أنّ صوت إطلاق الرصاص الذى سُمع اليوم هو ناتج عن تدريبات داخل ثكنة أمنية بباردو.
وطمأن بوزغاية المواطنين الذى نشروا عديد التدوينات المطالبة بتوضيح حقيقة الأصوات التى سمعت، بأنه لا يوجد ما يدعو للقلق.
يذكرأن، أكد وزير الداخلية التونسى كمال الفقى ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون بين بلاده والاتحاد الأوروبى بهدف تطوير القدرات من خلال الدعم اللوجيستى وتبادل الخبرات.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية، مفوضة الاتحاد الأوروبى للشئون الداخلية إيلفا جوهنسون والوفد المرافق لها، حيث تم التطرّق إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما تعزيز الشراكة التونسية الأوروبية فى مجال الهجرة خاصّة فيما يتعلّق بجانب التعاون فى ملف عودة المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية.
وأطلع الوزير الجانب الأوروبى على المجهودات التى تبذلها الوحدات الأمنية بمختلف اختصاصاتها للتصدّى لظاهرة الهجرة غير الشرعية وفقا للمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.