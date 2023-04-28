شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن وصول ثالث طائرة إجلاء من السودان تقل 154 مغربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حطت، اليوم الجمعة، بمطار محمد الخامس الدولى بمدينة الدار البيضاء، ثالث طائرة إجلاء للخطوط الجوية المغربية تقل 154 مغربيا، وطالبا سنغاليا واحدا، قادمين من السودان، وذلك على إثر الأوضاع الأمنية المتدهورة هناك.