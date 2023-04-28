شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: انتشال 210 جثث لمهاجرين غير شرعيين على مدار 9 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الوحدات البحرية التونسية بإقليم البحرى بالوسط الذى يضم (صفاقس، وقرقنة والمهدية)، من انتشال 210 جثث والتي تعود حسب المعاينات الأولية لجنسيات إفريقية جنوب الصحراء وذلك في الفترة من 18 وحتى 27 أبريل الجاري.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، في بيان اليوم /الجمعة/ - إن الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، تمكنت من إحباط 9 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 300 مجتاز من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.



وأوضح الجبابلي، أن وحدات المنطقة البحرية بنابل التابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل تمكنت من إحباط 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 20 مجتازا تونسيا، ووحدات الحرس الوطني العاملة بجهات سوسة الشابة، الهوارية تمكنت من ضبط 22 شخصا تونسيا من بينهم منظم عمليات اجتياز واثنان مفتش عنهما بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.



كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بجرجيس من ضبط شخصين مفتش عنهما من أجل "مساعدة أشخاص على مغادرة تونس خلسة.+

وتعمل الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي على مكافحة الجرائم البحرية وحماية الأرواح البشرية و التصدي للعصابات الضالعة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية.